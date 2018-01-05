誤將砲彈當藏金罐敲 菲律賓8死5傷

2018-01-05 06:33

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓北三寶顏省一個偏遠村落，當地時間週三下午發生砲彈爆炸意外，造成8死5傷，警方調查，工人誤將生鏽的迫擊砲彈當作藏金罐，敲打後引爆釀成慘劇。

警方週四表示，爆炸發生在一間膠合板公司的倉庫內，有工人將住家附近河流撿到生鏽金屬物，帶到工廠給其他工人看，他們認為罐裡可能藏有黃金，於是用鐵槌敲打，砲彈隨即爆炸，6名圍觀者當場死亡，2人送醫途中死亡，還有5人受傷。

一些村民相信迫擊砲可能是第二次世界大戰遺留下來，但官方認為，可能是近年來政府軍與回教反叛軍交戰的砲彈。