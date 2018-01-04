初吻被同事跨年夜奪走 年輕女子噁心到跳河自殺

2018-01-04 23:50

〔即時新聞／綜合報導〕跨年夜不少人都會狂歡慶祝，但若玩過頭可能就會樂極生悲！中國浙江寧波一名20歲出頭的沈姓女子，因在跨年夜被同事奪走初吻，越想越不舒服，竟直接走到河邊跳了下去，所幸警方即時到場，將她從河中拉了上來。

綜合中國媒體報導，沈女在餐飲店打工，2017年12月31日晚間店裡打烊後，老闆請了她與同事吃跨年大餐，吃到1日凌晨才散會，她和幾名男廚師一起搭計程車回家，豈料一名徐姓廚師下車後沒有回宿舍，而是尾隨她，徐男後來更算好時機突然上前，一把抱住了她強吻，導致她的初吻就這樣被奪走，嚇得花容失色的她，馬上把徐男推開，並對他大罵。

徐男被罵後離開了現場，沈女則是不甘心地邊哭邊走，最後走到了一處河邊。

這時，一名李姓女子和朋友剛好路過，她們看到大哭的沈女後上前關心，也報警處理，豈料警車還沒到場，沈女就突然往河裡跳了下去。

由於當天相當寒冷，水溫已接近冰點，沈女穿的衣服也很厚，以至於她沒有馬上沉下去，而是漂浮在水面上，一名警員到場後也跳下去將沈女拉回岸上，沈女雖然一度抗拒，但最終仍是被救了上來。

警方之後詢問沈女為何跳河，才了解到上述事發經過，沈女也和警方訴苦，指出她還沒有交往經驗，才20歲出頭初吻就沒了，給了一個自己不喜歡的人，心裡不舒服，一時想不開就跳下去了。

警方事後將29歲的徐姓廚師逮捕到案，才發現他已婚，徐男當下還裝傻反問警方為何抓他，之後才承認自己犯下大錯，強調當天喝多了，糊裡糊塗就擁抱、親吻了沈女，事後他也被警方拘留12天。

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