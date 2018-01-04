日本少女「想自殺」上網找幫手 慘遭誘拐性侵

2018-01-04 21:37

〔即時新聞／綜合報導〕上月31日，有個日本少女上網推文聲稱「想自殺」，一名陌生男子在底下留言說可以幫她，讓人不由得想起去年震驚日本、肢解9人的殺人魔白石隆浩一案。但少女與男方相約見面後，卻被拐回家裡性侵，最後她趁機逃走，向爸爸求助，事件才曝光。

根據日媒報導，今年28歲的報紙販賣店職員齋藤一成，在「推特」上看到一名少女的自殺宣言，就留言說可以成全她，少女不疑有他，相約在本週二（2日）於東京都內的車站碰面，隨後和齋藤一成返回他位於八王子市的宿舍。

一踏進房間，齋藤一成馬上用手及塑膠繩勒住少女脖子，試圖殺害她，之後卻改成性侵。無助的少女只能趁他隔日（3日）凌晨出門上班後逃走，並連絡爸爸。

而齋藤一成也在當天被逮捕，被控以強制性交、誘拐未成年人士及殺人未遂罪名。當局獲報後，在齋藤的宿舍附近成功找回受害少女，馬上將她送往醫院治療，目前已無生命危險。齋藤一成事後坦承犯案，聲稱當時少女想死，他想說「想死就殺死她吧」才會聯絡少女。警方正在調查齋藤一成的詳細動機。

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