北韓平昌冬奧團長人選有這3人 金正恩妹入列

南韓媒體開始猜測，北韓派出的冬奧代表團會由誰領導，北韓人民軍總政治局局長崔龍海為可能人選之一。（美聯社）

2018-01-02 12:21

〔即時新聞／綜合報導〕昨（1）北韓領導人金正恩在2018年新年賀詞中表示，願平昌冬奧圓滿成功，北韓將派團參賽，平昌冬奧主席也在當天回應，歡迎北韓參加冬奧。南韓媒體開始猜測，北韓派出的代表團會由誰領導。

綜合報導，由於北韓和平昌冬奧籌委會雙雙展現合作意願，南韓媒體開始猜測，北韓會派誰領導代表團，參加距開幕不到40天的2018年平昌冬奧。南韓媒體《中央日報》認為，可能的人選包括北韓人民軍總政治局局長崔龍海、北韓勞動黨統一戰線部長金英哲，和金正恩的胞妹金與正。

《中央日報》指出，崔龍海身兼國家體育指導委員會委員長，有擔任緊急特使參加仁川亞運會閉幕式的經驗，也在2016年率團參加裏約奧運會。南韓東國大學北韓學係教授高有煥就現北韓局勢，認為「崔龍海最可能獲選。若崔龍海成為代表，可望增進兩韓交流」。

但金正恩可能不希望媒體過於聚焦被外界認為是親信的崔龍海，南韓前統一部部長丁世炫認為，金正恩可能想透過參與平昌冬奧影響兩韓關係，而不僅限於體育，因此北韓勞動黨統一戰線部長金英哲也是可能人選。

韓媒另猜測，金正恩也可能派胞妹金與正為代表。韓國統一研究院院長孫基雄分析，「金與正和金正恩同樣出身朝鮮勞動黨領導血統，金與正作為代表團領袖，可向國內外展現金正恩自己的存在」。