香港絢爛煙火迎2018 星國大雨澆不熄跨年熱情

維多利亞港跨年煙火秀。（法新社）

2018-01-01 02:03

〔即時新聞／綜合報導〕2018報到！香港與新加坡也用絢爛花火迎新年到來，被奪目跨年煙火秀照亮知名地標維多利亞港，星國雖然持續降雨，濱海灣跨年活動依舊熱鬧。

綜合媒體報導，香港從跨年夜的晚間11時起，沿岸的多棟建物每隔15分鐘就施放「流星煙火」。午夜時分一到，維港上綻放璀璨煙火，夜空現出「2018」字樣，並有「魔法星塵」煙火，猶如仙子在維港夜空撒落閃爍的星塵。

港媒指出，由香港旅遊發展局主辦的「中國旅遊集團2018香港除夕倒數」，煙火音樂匯演全長約10分鐘，規模為歷年最大。

在新加坡，雖然天公不作美降雨不斷，但沒有澆熄民眾跨年熱情，欣賞煙火的絕佳地點浮動舞台、魚尾獅公園，還有濱海灣金沙的戶外空間、購物商場內都擠滿跨年人潮。

濱海灣區晚間在跨年前夕，推出每小時的1分鐘煙火秀，午夜12時的煙火表演更長達6分鐘，讓氣氛達到最高潮，估計吸引35萬人參與。

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香港維多利亞港跨年煙火秀

新加坡濱海灣跨年煙火。（路透）

維多利亞港跨年煙火秀。（路透）

維多利亞港跨年煙火秀。（法新社）

維多利亞港跨年煙火秀。（路透）

維多利亞港跨年煙火秀。（美聯社）

新加坡濱海灣跨年煙火。（路透）

新加坡濱海灣跨年煙火。（路透）