抗議反以色列遷都？ 美砍聯合國預算2.85億元

美駐聯合國大使海利發表聲明，稱美國將刪減2.85億美元的聯合國2018-19會計年度經費。（美聯社）

2017-12-26 11:16

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國大會22日通過要求美國撤回承認耶路撒冷為以色列首都的決議案，川普因此放話表示將減少支持議案國的經濟援助。日前美國駐聯合國大使海利發表聲明，稱美國將刪減2.85億美元的聯合國2018-19會計年度經費。

綜合媒體報導，美國駐聯合國代表團週日（24日）表示，已完成大幅度削減聯合國預算的談判：美國將削減2.85億美元的聯合國2018-2019年預算經費，削減對象主要為聯合國管理部門。

美國駐聯合國代表海利（Nikki R. Haley）說，聯合國「無效率的經費花用」眾所周知，她不會讓「美國人民（對聯合國的）慷慨」被利用。海利另表示，目前代表團滿意預算談判的結果，但將繼續「設法提高聯合國的效率，同時保護美國的利益」。

美媒體認為，這是美國政府對聯合國大會於22日以128票贊成、9票反對，通過要求美國撤回承認耶路撒冷為以色列首都決議案的報復。美國總統川普曾為此威脅，將對在聯合國大會中支持議案的國家，減少經濟援助。川普表示，「就讓他們投票反對我們，我們可以省些錢，我們不在乎。」海利也警告各反對國，她會把支持譴責美國的名單報彙整給川普。