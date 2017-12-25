曾讓「兔寶寶」紅遍全球 美高齡99歲知名動畫師過世

吉文斯過去設計的「湯姆貓與傑利鼠」等經典動畫作品曾在台灣播映。（圖擷取自網路）

2017-12-25 16:23

〔即時新聞／綜合報導〕美國知名動畫設計師吉文斯（Bob Givens）於12月14日去世，享壽99歲，過去他筆下也設計出像「兔寶寶」（Bugs Bunny，又譯作兔八哥、邦尼兔等）、「湯姆貓與傑利鼠」（Tom and Jerry）、「達菲鴨」（Daffy Duck，又譯作太菲鴨）、「大力水手」（Popeye the Sailor）等經典作品，不少民眾也以這些角色的動態圖，在臉書甚至推特上掉念他。

綜合外媒報導，吉文斯投入動畫師工作超過一甲子，曾先後在迪士尼、華納兄弟與漢納巴伯拉動畫工作，而他過去最著名的事蹟，莫過於讓重新設計「兔寶寶」，由於華納公司認為原先「兔寶寶」的設計「太過可愛」，與公司的期待不符，在經過吉文斯重新設計後，「兔寶寶」正式成為華納「樂一通」卡通的角色，該角色也因此一炮而紅。

二次世界大戰爆發後，吉文斯在美軍服役，戰爭結束後又回到動畫業，也陸陸續續設計出其他膾炙人口的動畫作品，長壽的他晚年成為廣受歡迎的講師與人生導師，而在吉文斯的死訊傳出後，許多推特用戶也紛紛分享吉文斯設計過的動畫作品，向這名創作能量豐沛的動畫師表達敬意。