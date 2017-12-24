美國傳奇太空人逝世 他的經典照你一定看過！

麥克坎德雷斯是第一位達成無安全帶太空漫步的太空人，他在太中與湛藍地球的映襯，成為一張永恆的經典畫面。（美聯社）

2017-12-24 12:22

〔即時新聞／綜合報導〕美國國家航空暨太空總署（NASA）宣布，世界第一個沒用安全帶在太空自由漫步的美國傳奇太空人麥克坎德雷斯（Bruce McCandless II）已經辭世，享壽80歲。

綜合外媒報導，NASA表示，麥克坎德雷斯在21日逝世，享壽80歲，當太空人前是美國海軍的一名上校工程師，1966年，26歲的麥克坎德雷斯被選為NASA新成立的19人太空人小組，是團隊中年紀最輕的成員；麥克坎德雷斯在1984年、1990年兩度以任務專家身分上太空，總共在太空中飛行了312個小時。

其中在1984年的任務中，麥克坎德雷斯他用他參與設計的「M-509」噴射背包，在無安全帶的輔助下，離開太空梭「挑戰者號」（Challenger）90公尺遠，是第一位達成無安全帶太空漫步的太空人，他在太空中與湛藍地球的映襯，成為一張永恆的經典畫面。

麥克坎德雷斯晚年曾經說過，令他感到驕傲的是，多年之後，還是會有孩子跑來找他，跟他說他們看過那張太空漫步的經典照片，他希望這張照片能成為鼓舞孩子的力量。

NASA代理局長萊特富特（Robert M. Lightfoot Jr.）緬懷麥克坎德雷斯說：「他將永遠以其標誌性的照片而聞名於世。」