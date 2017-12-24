中國抵制西方... 微博湧現「禁耶誕」貼文！

最近傳出中國主流社群平台上湧現不少標籤為「禁止耶誕」的貼文，另外傳出中國共產黨黨員和家屬也收到指示「抵制西方盛行的節日」，但中國人仍喜歡過耶誕節。（歐新社）

2017-12-24 07:36

〔即時新聞／綜合報導〕明天就是耶誕節，不過中國似乎感受不到節慶氣氛，最近傳出中國主流社群平台上湧現不少標籤為「禁止耶誕」的貼文，另外傳出中國共產黨黨員和家屬也收到指示「抵制西方盛行的節日」。

綜合外媒報導，最近中國微博等社群媒體平台出現反西方聲浪，不少人在微博發文寫上「禁止耶誕」標籤，對此不少人感嘆，要抵制到何種程度？「難道我們不能穿西裝嗎？乾脆禁止用外語做夢算了！」也有部落客開玩笑說，中國應該擁抱西方節日，如此一來國定假日將會多出幾天。

雖然中國嚴格管制宗教行為，但耶誕節早已在中產階級中盛行，《法新社》引述中國媒體指出，中國共產黨的黨員和其家屬及湖南省官員已收到指示，要求他們「抵制西方盛行的節日」，並把重點擺在「建設社會主義文化」，許多人聽到這些政令相當無奈。

此外，日前中國共青團沉陽藥科大學委員會也發布公告，以「樹立文化自信、抵禦西方文化侵蝕」為由，禁止舉辦與西方宗教節日相關的活動。該公告內容提到，「近年來，受西方文化，個別商家炒作，網絡錯誤輿論的影響，一些年輕人盲目熱衷西方節日」，該文件特別點名的節日為「平安夜」和「耶誕節」。