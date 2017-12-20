拚2019年首飛！地表最大飛機 通過低速滑行測試

與比爾．蓋茲共同創辦微軟公司的保羅·艾倫，在2017年6月發表他出資打造出全球最大飛機「推進發射」。（圖擷取自Stratolaunch）

2017-12-20 22:19

〔即時新聞／綜合報導〕與比爾．蓋茲（Bill Gates）共同創辦微軟公司（Microsoft）的保羅·艾倫（Paul Allen），在2017年6月發表他出資打造出全球最大飛機「推進發射」（Stratolaunch ，暫譯），近來這架飛機首度同時打開6部渦輪發動機，在跑道上滑行。

綜合外媒報導，機翼長達117公尺的「推進發射」，近期內共同開啟6部與波音747相同、由普惠公司生產的渦輪引擎，以每小時45公里的速度，成功在跑道上完成低速行進測試，「推進發射系統公司（Stratolaunch Systems Corp）」也進行轉向、制動、防滑和遙測等測試。

「推進發射」經理喬治．波格（George Bugg）對於飛機通過測試相當興奮，並指出「這是邁向首飛非常重要的一步」；該飛機預計將於2019年進行首度航天飛行，主要投資人保羅·艾倫希望能夠透過這樣的龐大航空器，提升航天效率並降低成本。

「推進發射」共有28個輪子，長達73公尺、翼展117公尺，配有波音747使用的6個發動機，空載總重約達226.7噸，該架飛機可望成為火箭發射器，取代過去從發射台發射衛星火箭，能夠節省大量燃料。

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機翼長達117公尺的「推進發射」，近期內成功在跑道上完成低速行進測試。（圖擷取自Stratolaunch）

該飛機共同開啟6部與波音747相同、由普惠公司生產的渦輪引擎，以每小時45公里的速度，成功在跑道上完成低速行進測試。（圖擷取自Stratolaunch）