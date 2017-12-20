英國解密外交檔案 證實天安門武力鎮壓逾萬人死亡

英國國家檔案館解密檔案，揭露中國國務院評估1989年6月4日天安門事件，最少有一萬人死亡。圖為六四事件時，年輕人站在坦克前阻止軍隊前進，也就是知名的「坦克人」。（路透）

2017-12-20 15:30

〔即時新聞／綜合報導〕英國國家檔案館近來解密多份外交檔案，包括記載1989年中國六四天安門事件的資料。《香港01》派遣記者赴英查閱檔案，撰寫專題新聞，揭露中國國務院評估最少有一萬人死亡，報導於今日刊載於網路上後，文章隨即被刪除。

《香港01》共有〈「六四密檔」 英引中國國務院情報 27軍掃射軍人 逾萬平民死亡〉，以及〈「六四密檔」 戒嚴部隊軍官稱200人死於流彈 嘲諷坦克人所謂勇敢〉兩篇報導。雖然《香港01》的文章隨即消失，但香港網路論壇已轉錄全文。

報導內容指出，1989年6月2日下午，也就是中國調兵進入北京的前一天，英國駐中大使唐納德（Alan Donald）拍電報給倫敦，引述知情人士消息，透露未來兩三天將有軍隊進城。

六四事件隔天的1989年6月5日，唐納德再發送電報回倫敦，指稱有中國國務院的委員向英國提供消息，此人身分訊息至今仍完全被塗黑，顯見解密後還是無法公開。文件指出，當時展開「暴行」的是山西第27軍，指揮官楊振華是當時國家主席、中央軍委副主席楊尚昆的姪子。27軍士兵被通知前往北京是為了訓練，並被禁止觀看新聞。

1989年6月3日中國軍隊開始清場，原定規劃成4個階段，瀋陽軍區執行前3個階段，以恫嚇方式驅離民眾，最後一步棋子才是讓27軍開火。但文件中記載的中國國務院消息指陳，瀋陽軍區行動失敗，因此27軍直接向平民和其餘軍人開槍。

當時瀋陽軍區軍人進入天安門廣場後，隔開學生和市民，並要求學生一小時內撤離，但過了5分鐘左右，27軍就開來裝甲車展開無差別屠殺，過程中甚至用裝甲車輾過罹難民眾遺體，再用推土機將屍塊收集起來。

在武力鎮壓平民的同時，有1000人獲准從北京正義路離開，但那卻是一條黃泉路，因為他們在正義路上被埋伏的機關槍射殺。此外，掉隊不知所措的瀋陽軍區士兵，也被27軍裝甲車輾斃。該份解密文件指出，中國國務院估計最少有一萬平民死亡。

除了中國國務院的資料，1989年6月4日，唐納德在電報中形容北京經歷了殘酷和血腥的一夜，並在6月22日的電報評估約有2700至3400人死亡。文件中寫著，平民的遺體不僅堆滿停屍間，還塞滿了地下道。

就天安門死亡人數來說，中國紅十字會過去估算在2600到3000人之間；美國白宮解密文件曾引述了中國戒嚴部隊秘密線人，得知中國內部文件記載天安門和長安街有8726人死亡，天安門以外的北京街道共1728人死亡，死亡人數總計為1萬454人，和現在曝光的中國國務院消息人士提供的數字差不多。