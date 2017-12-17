逃離中國？ 傳李嘉誠全家入籍加拿大

香港首富李嘉誠從中國及香港持續撤資，據中媒「鳳凰號自媒體」報導，李嘉誠家族在中國不停地甩賣資產，留在中國的產業只剩3成，然而李嘉誠和全家早已入了加拿大國籍。（資料照，中央社）

2017-12-17 09:49

〔記者鍾麗華／綜合報導〕香港首富李嘉誠從中國及香港持續撤資，據中媒「鳳凰號自媒體」報導，李嘉誠家族在中國不停地甩賣資產，留在中國的產業只剩3成，然而李嘉誠和全家早已入了加拿大國籍。

據報導，香港富豪李嘉誠從2008年以來，不斷出售將其在中國和香港的資產，已經出售1500億港元的資產，包含在今年11月以402億港幣（約新台幣1543億元）售出香港的中環中心，當時還創下香港商用大廈的最高成交金額的紀錄。

「鳳凰號自媒體」稱，李嘉誠不僅轉移資產，而且和兩個兒子李澤鉅、李澤楷他們都早就入了加拿大國籍。 李嘉誠在1983年移民加拿大，很快取得了加拿大國籍，之後李澤钜、李澤楷也都拿到了加拿大國籍。就連李澤楷的前女友梁洛施，與他們的3個兒子也都是加拿大公民。

報導指，李嘉誠及其家族在加拿大的投資歷史悠久，早在1977年，他就在溫哥華購置物業；1981年他斥資6億多港幣，收購多倫多希爾頓酒店；隨後以32港幣投得溫哥華世博會會址204英畝的黃金地段，用於住宅樓宇的開發。而《富比士雜誌》公佈的財富統計，李嘉誠在2012年的財富就達到近300億美元，在全球第9位，比所謂的加拿大首富湯遜家族高出一大截。

不過，香港媒體則報導，業界認為，李嘉誠的政治和經濟嗅覺異常靈敏，他可能是預感到中共大勢已去，中國經濟面臨危機，看衰中、港未來的經濟發展，因此將資產迅速轉移海外規避風險。也有專家推斷，李嘉誠是擔心會被中國政府盯上，因此選擇及早轉移投資陣地。