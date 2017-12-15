美國女子詐貸透過比特幣洗錢 金援IS被起訴

美國女子沙赫納茲（Zoobia Shahnaz），被聯邦調查局（FBI）起訴，指她涉嫌透過比特幣和其他加密數位貨幣洗錢，幫助激進穆斯林組織「伊斯蘭國」（IS）。（路透）

2017-12-15 22:02

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約長島的27歲女子沙赫納茲（Zoobia Shahnaz），被聯邦調查局（FBI）起訴，指她涉嫌透過比特幣和其他加密數位貨幣洗錢，幫助激進穆斯林組織「伊斯蘭國」（IS）。

綜合外媒報導，沙赫納茲出生於巴基斯坦，後於曼哈頓一家醫院擔任實驗室技術員，沒有犯罪紀錄；警方調查表示，她在今年3至7月，以欺騙的方式，從銀行借得貸款與多張信用卡，共計獲得8.5萬美元（台幣約250萬元），她用這些錢在網路上購買比特幣與其他加密數位貨幣，並透過巴基斯坦、中國和土耳其等地的空殼公司來非法洗錢，最終目標是為了資助IS。

檢方表示，沙赫納茲今年6月辭職，在7月獲得巴基斯坦護照後，訂了前往巴基斯坦的機票，目的地是敘利亞；但她在紐約甘迺迪國際機場（John F. Kennedy International Airport）遭到懷疑並攔截，海關發現她身上帶著9500美元現金，剛好在不必申報即可合法帶出境的一萬美元限額內，而她的電子設備中找到了大量與IS相關的搜索記錄，包括數個宣傳網站與留言板。

儘管沙赫納茲的律師辯稱，她所有匯款都是要「幫助敘利亞難民」，沙赫納茲這週三（13日）仍被以銀行詐欺、共謀（conspiracy）和洗錢等罪名起訴，其中最嚴重的指控為銀行詐欺罪，最高可判處有期徒刑30年。