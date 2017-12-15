脫北女亂入聯合國記者會 崩潰哭訴：我想回北韓！

2017-12-15 10:25

〔即時新聞／綜合報導〕北韓的艱困環境讓不少脫北者不惜喪失性命，也想孤注一擲投奔自由，但也有人離開後卻想回去。14日於南韓舉行的北韓人權問題記者會中，一名脫北女性竟亂入會場，哭訴南韓政府將她拘禁，且阻撓她回到家人的身邊，並表示自己想回到北韓。

據《法新社》報導，出身平壤的服裝設計師金連姬（Kim Ryon Hui，音譯）於7年前進入南韓，之後為了想回到北韓，甚至謊稱自己是間諜，結果卻被南韓政府關押。她14日突然出現在聯合國（UN）北韓人權特別報告員（special rapporteur）昆塔納（Tomas Ojea Quintana）的記者會上，並對媒體哭訴，「我是北韓的平壤市民」、「我被強制拘禁在南韓7年。」

金連姬情緒相當激動，甚至指控南韓政府阻止她回到年邁雙親與女兒的身邊，侵害她的人權，並稱自己甚至想自殺，在記者會上大聲咆哮說，「身為母親是一刻都不能離開女兒的，這7年真的太痛苦了！」

據《CNN》報導，金連姬出身北韓上層階級，丈夫是醫生，由於罹患肝病，於2011年前往中國接受治療，但發現自己無力負擔龐大醫療費用後，才會偷渡到南韓賺錢並接受治療。但她不知道一旦進入南韓，就會失去北韓的公民身分，這讓她無法回到故鄉照顧年邁的父母與女兒。

絕望的她心生一計，竟對南韓政府謊稱自己是北韓間諜，以為這樣就能回到北韓，但南韓政府卻把她關進監獄，雖然偽造護照與謊稱自己是間諜的罪刑在4月已暫緩執行，但她目前仍處於假釋期間，受到南韓的嚴密監控。金連姬現在認為，當時的決定實在太過愚蠢。