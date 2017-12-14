被指控性侵 美國肯塔基州眾議員飲彈自盡

美國共和黨籍肯塔基州眾議員強森疑似不堪被指控性侵青少女，在當地時間週三晚間開槍自殺身亡。（美聯社）

2017-12-14 16:48

〔即時新聞／綜合報導〕美國共和黨籍肯塔基州眾議員強森（Dan Johnson）先前曾被指控性侵一名青少女，但他否認相關指控，不過他週三晚間卻被發現獨自一人開車上山、開槍自殺，享年57歲。

綜合外媒報導，強森把車停在肯塔基州華盛頓山（Mount Washington）一處偏僻地點後舉槍自盡，驗屍官表示，他身上只有一處槍傷，初步判定為自殺，詳細解剖將於當地時間週四舉行。針對強森的自殺原因，可能來自於肯塔基調查報告中心（Kentucky Center for Investigative Reporting）11日曾報導一名女子指控強森於2013年在自宅地下室性侵她，這名女子表示當時曾向警方報案，但警方事後並未提出控告。

強森在12日駁斥上述說法「絕非事實」，並提到阿拉巴馬州共和黨籍聯邦參議員候選人摩爾（Roy Moore）也面臨類似指控，強調這是企圖擊敗保守派共和黨人的全國性策略之一。

強森在當地時間週三下午5點曾在臉書發文，要人們照顧他的妻子，還提及自己16年來飽受創傷後壓力症候群（PTSD）所苦，並寫著「這種病會要了我的命，它已贏得這條命，但天堂是我的歸屬。」雖然貼文可能已遭移除，但仍顯示出強森精神狀態不穩，沒想到強森最後選擇飲彈結束自己的生命。

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