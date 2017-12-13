阻擋中國擴展南亞勢力 印度搶買斯里蘭卡機場

中國當局似有意擴展在印度洋的勢力，數月前斥資約台幣336億元買下斯里蘭卡漢班托塔港99年的經營權。圖為漢班托塔港港口設施。（法新社檔案照）

2017-12-13 23:13

〔即時新聞／綜合報導〕中國當局似有意擴展在印度洋的勢力，數月前斥資約台幣336億元買下斯里蘭卡漢班托塔港99年的經營權，印度為制止中國南進，實行「全方位打擊中國」的南亞政策，並欲搶下漢班托塔馬塔拉國際機場的控制權。

綜合外媒報導，中、印兩國2017年為洞朗地區主權屢鬧不愉快，導致中國今年冬天在當地駐軍，此外又以台幣336億元代價，從12月9日起，獲得斯里蘭卡南部省漢班托塔區首府（Hambantota）港口99年的經營權。

印度當局也打算斥資台幣87億元，替斯里蘭卡繳付對中債務，以換取漢班托塔當地馬塔拉國際機場（Mattala Rajapaksa International Airport）40年的經營權，雖然該機場為斯里蘭卡國內第2大機場，但虧損嚴重，僅有1條航線營運，印度此舉的政治意涵大於投資意味，意圖制衡中國想在斯里蘭卡成立海軍基地的野心。

據悉，馬塔拉國際機場至漢班托塔港僅有30分鐘的車程，澳洲大學的印度洋戰略專家布魯斯特指出，人員與物資自空中進入的容易性，是所有海外海軍基地與相關設施成立與否的關鍵因素，一旦印度成功拿下馬塔拉國際機場，便獲得對漢班托塔港極大的控制權。

印度在南亞實行「全方位打擊中國」，並積極壓制中國於斯里蘭卡的發展，若順利取得馬塔拉國際機場的控制權，有助讓該地區其他國家從中國轉向印度。