瀕危紅毛猩猩躲樹後照片 奪國家地理年度大獎

紅毛猩猩害羞躲樹後照,奪得國家地理雜誌的年度攝影師大獎。(圖擷自straitstimes)

2017-12-13 22:55

〔即時新聞/綜合報導〕新加坡1名攝影師在世界各地11000多份的作品中,以1張紅毛猩猩藏身在樹後的照片脫穎而出,奪得國家地理雜誌(National Geographic)年度攝影師獎,也贏得獎金7500美元(約22萬5428新台幣)。

綜合媒體報導,這張照片命名為「面對面在婆羅洲的河流」(Face To Face In A River In Borneo),1隻瀕臨絕種的紅毛猩猩在印尼,正在面臨棲息地危機。據估計,在100年前,印尼約有31萬5000隻野生紅毛猩猩,但今日婆羅州僅剩下不到5萬4000隻。

41歲的攝影師博陽(Jayaprakash Joghee Bojan)是在今年8月為拍攝以亞洲瀕臨絕種的靈長類動物的書籍配圖。他前往印尼的丹絨普廷國家公園(Tanjung Puting National Park),並在園內的塞科耶納河(Sekoyner River),貼近紅毛猩猩拍攝。博陽回憶拍攝當時,他踏進1.5公尺深的河川中,並躲在樹後,而紅毛猩猩也躲在另一顆樹後,並確認博陽是否還在拍攝。

獲獎的博陽指出,他非常興奮「能把焦點聚焦在紅毛猩猩」,因為牠們的棲息地有近6、7成因開發棕櫚油被破壞。評審們對這紅毛猩猩害羞躲樹照,在IG上讚嘆,「森林砍伐對牠們的棲息地影響,形成這淒美的景象」。

