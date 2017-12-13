侏儸紀世界有望？琥珀中的蜱蟲吸滿恐龍血液

科學家在琥珀化石中，發現吸滿恐龍血的蜱蟲。（法新社）

2017-12-13 14:51

〔即時新聞／綜合報導〕從1990年代以來的《侏儸紀公園》以來，人們就對古老琥珀中出現恐龍血液的可能性耿耿於懷。如今這真的出現了，科學家在緬甸的白堊紀琥珀化石中，發現距今約9900萬年前的蜱蟲，其體內吸滿恐龍血液。

據《國家地理雜誌》報導，其中一隻小蟲子，就藏在琥珀裡的恐龍羽毛旁；另一隻則體型腫脹到原來的8倍大，顯示牠吸飽血液才死亡。蜱蟲所吸食的宿主，可能是具有羽毛的恐龍，或者是原始鳥類，也就是反鳥亞綱（enantiornithine）的生物。這種原始鳥類在嘴喙中仍有小小的牙齒，並在6600萬年前和恐龍一起滅絕。

英國牛津大學自然歷史博物館古生物學家富特（Ricardo Pérez-de la Fuente），透露目前仍無法確定是哪種恐龍，但可以排除現代鳥類，因為牠們要在這塊琥珀出現的2500萬年之後，才會於地球上現身。

有關研究已經刊登在《自然通訊》（Nature Communications）期刊上，科學家證明恐龍也會被蜱或蝨等生物寄生。中國北京古脊椎動物與古人類研究所教授歐康納（ Jingmai O'Connor）表示，大多數生物都充滿了寄生蟲，她和同事們最近致力於在有羽毛孔龍和鳥類化石中尋找這些小蟲子，不過目前還沒有新的發現。

歐康納指出，儘管她所經手的化石羽毛保存很好，但與緬甸的這些琥珀相比，卻少了很多精細的地方。加拿大薩斯喀徹溫省博物館琥珀化石專家麥克拉爾（Ryan McKellar）認為，蜱蟲為白堊紀的生態關係提供了令人信服的證據，也證明了過去的許多推測。

這批琥珀共包含5隻蜱蟲，然而，提取恐龍DNA的可行性幾乎是不存在的，因為蜱蟲位於琥珀表面附近，沒有完全被樹脂包裹，所以並沒有完整保存下來。富特說，DNA非常脆弱，在這種古老的化石中不太可能出現。富特強調，琥珀化石化的條件，如極度乾燥和溫度變化大，對DNA的保存是不利的。

不過，研究人員仍然對這些琥珀感到興奮，因為除了蜱蟲之外，還有一種甲蟲幼蟲留下來的細微絨毛，這類幼蟲是鳥類巢穴中常見的生物。富特說，琥珀化石無疑提供了寄生蟲宿主有築巢行為的證據。

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