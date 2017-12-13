後悔創造臉書「撕裂社會」 前高層：我不准子女使用

臉書前副總裁帕利哈皮蒂亞）11月在出席史丹佛大學商學院活動時曾公開表示，對於創造臉書這個社交媒體感到「無比內疚」，自己已經很少用臉書，也禁止子女使用。（路透）

2017-12-13 14:55

〔即時新聞／綜合報導〕臉書目前已經深入全球許多人的身活之中，不過臉書前副總裁帕利哈皮蒂亞 （Chamath Palihapitiya）11月在出席史丹佛大學商學院活動時曾公開表示，對於創造臉書這個社交媒體感到「無比內疚」，因臉書破壞社會運作，使得人與人關係緊張，自己已經很少用臉書，也禁止子女使用。

綜合外媒報導，帕利哈皮蒂亞在2007年加入臉書，擔任用戶拓展部門的副總裁，直到2011年離職，帕利哈皮蒂亞11月在出席史丹佛大學商學院一場活動坦承：「剛開始並沒有思考太多關於臉書可能會帶來的長期負面影響，但在深思熟慮背後，我們知道會發生一些不好的式，但我認為我們定義他的方式不是這樣。」不過隨著臉書使用者爆增，這狀況發生了變化，如此快速地分享訊息的能力導致部分負面後果。

帕利哈皮蒂亞指出，從現在來看，「我們創造的工具」正在破壞社會運作的結構，出現的有許多是錯誤資訊、錯誤事實，這不僅是美國的問題，也是全球問題。並呼籲當時在場的學生應該重新審視與社交媒體的關係，並適時地斬斷這類社交工具。

帕利哈皮蒂亞表示，自己的解決辦法就是不再用臉書，並直言：「我可控制我的決定，就是我不用那垃圾；我可控制子女的決定，就是不准他們用那垃圾。」帕利哈皮蒂亞說：「每個人都必須對自己願意做的事情進行更多的思考，因為你沒有意識到你的任何行為都在被程式擷取，現在你必須決定你願意放棄多少，藉此讓你的智力獨立多少。」