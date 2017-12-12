在北京放個核反應爐取暖？ 中國限煤大難關後...

中國北方限燒煤炭，民眾在冬天無法取暖。中國核工業集團公司（CNNC），在北京試行區域供熱反應爐（DHR-400），並取了中文名字為「燕龍」。（路透）

2017-12-12 17:26

〔即時新聞／綜合報導〕中國北方霧霾嚴重，當局大力削減煤炭使用量，讓靠著燒煤取暖的民眾叫苦連天。目前中國正考慮以核電來解決冬季供暖問題，建立一個小型低溫核反應爐，但這也讓大眾憂心公共安全問題。

據《路透》報導，中國核工業集團公司（CNNC），最近在北京成功地運行了168小時的區域供熱反應爐（DHR-400），並取了個中文名字為「燕龍」，每個機組能為都市裡的20萬用戶供暖。

這個小型核反應爐，是把一個反應爐爐心浸泡在和奧運泳池規格相同容積的水池中，一座造價約15億人民幣（約新台幣68億元），只需要3年的時間就可建造完成，而且預估比傳統反應爐更安全，因為「燕龍」的運行溫度不超過攝氏100度。

中國國家電力投資集團公司（SPIC）的上海核工程研究設計院副總工程師顧申傑，透露CNNC在試用期間，已經讓「燕龍」為研究與辦公大樓供熱，下一個階段就是商業化，而他認為這是可行的，因為很容易維護操作。

然而，CNNC技術委員會委員承認，要獲得公眾認可是一個障礙，因為必須要說服中國北方的5、600萬人，告訴他們水池反應爐是安全的。中國國家核安全局長劉華雖支持「燕龍」有重大意義，但他也敦促CNNC要盡最大努力來證明安全性與可靠性。顧申傑也說，「燕龍」要經過層層環境審核，5年內應無法開始實際使用。