「小蟲」羅德曼知道金正恩要什麼！但只能告訴川普

前NBA球星「小蟲」羅德曼聲稱自己知道北韓領導人金正恩到底想要什麼？但只會告訴美國總統川普。（資料照 美聯社）

2017-12-12 14:27

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩到底想要什麼？相信這是國際社會都急欲尋求的答案，而美國前NBA球星「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman）聲稱他知道金正恩的條件是什麼，但除了美國總統川普以外，他不會透漏給任何人。

根據《衛報》報導，被外界封為「金正恩好朋友」的羅德曼目前人在北京，原本想飛赴北韓展開第6次平壤訪問之旅，但被美國外交人員勸阻；由於美國男大生奧圖．沃恩比爾（Otto Warmbier）疑似在北韓遭虐致死後，美國政府在今年9月下令禁止所有持美國護照者赴北韓旅遊。

而當羅德曼在接受記者採訪時，他稱自己知道金正恩真正想要的東西，「我早就想和總統川普說：『來找我談吧，老兄，我會告訴你他（金正恩）真正想要的東西』，其實他要得也不多。」而當記者詢問到底是什麼的時候，羅德曼則拒絕透露，表示只會告訴總統川普。

羅德曼還說，川普應該派他擔任北韓特使：「如果我能回去那裡，你可以看到我能和他（金正恩）交談，一起坐下來吃晚餐、把酒言歡，我會做好這件事，讓情勢冷靜下來使所有人都能夠放心。」