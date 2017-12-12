中稱麻省理工簽下14歲神童 校方打臉「不會簽學生」

中國山東當地媒體報導，一位14歲山東萊陽市實驗中學的李姓學生，被麻省理工學院錄取並，當地教育局人員稱該學生也與學院「簽約」。（美聯社）

2017-12-12 12:26

〔即時新聞／綜合報導〕中國山東當地媒體報導，一位14歲山東萊陽市實驗中學的李姓學生，被麻省理工學院錄取，當地教育局人員稱該學生也與學院「簽約」。中國網友隨後對此新聞提出質疑，麻省理工學院也回應「不會主動去簽一名學生」。

綜合報導，中國山東當地媒體12月初一文章指，山東萊陽市實驗中學，一位14歲李姓學生被麻省理工學院（MIT）錄取，文中另報導該學生6歲會研發軟體、8歲研發雲端平台、13歲註冊公司的經歷，但網友表示難以查證該學生的相關資歷。

據《澎湃新聞》報導，萊陽市教育局人員回應網友質疑，稱該學生與MIT簽約是事實，因其優秀能力被MIT「提前簽约」，並說看到了「簽約照片」。但經調查，麻省理工學院校方表示：「麻省理工學院不會簽一個學生，或與學生簽合同。所有的學生都需通過相同的申請程序。通常學生在高中最後一年開始申請」。

《風傳媒》也指出，據麻省理工學院網站，學校今年的申請結果公佈日期時為美東時間12月14日，晚間6點28分，因此提前錄取結果尚未公布。萊陽教育體育局也已成立小組調查此案。