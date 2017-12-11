光頭出門沒防曬 大太陽下14小時後竟變這樣！

赫可貝在大太陽底下曝曬了14小時，回到家後發現頭皮紅腫。（圖擷取自赫可貝推特）

2017-12-11 21:56

〔即時新聞／綜合報導〕當遇到陽光毒辣的天氣時，總要先做好防曬的準備，以免造成嚴重曬傷，更有專家表示，即使2年才曬傷1次，都可能增加罹患皮膚癌的風險。美國就有一名男子在大太陽下完全沒事先做防曬，得到一次慘痛教訓。

根據外媒報導，美國德州男子赫可貝（Cade Huckabay）剃了一頂光頭，一日在完全沒有替頭皮進行防曬工作的情況下，在熾熱的太陽下曝曬了長達14小時，導致他整片頭皮呈紅腫狀，甚至拿手指頭去壓時，還被壓出一個高爾夫球大小的凹洞！讓他大吃一驚，並把照片拍下來上傳到個人推特，迴響熱烈，不少網友直呼太搞笑了！

所幸赫可貝在醫師指示下進行冰敷與藥物治療，一星期後才逐漸恢復。紐約市皮膚科醫師捷克納（Joshua Zeichner）表示，赫可貝的頭皮已經嚴重曬傷，才會出現這樣的水腫情形，「在某些狀況下，曬傷會引起皮膚急性發炎，導致腫脹，也就是水腫（edema）」，「當體液聚集到一定的程度，手指按壓後皮膚就會出現凹陷，無法彈回」，「這是一種免疫反應，淋巴系統會傳輸較多的白血球，前往身體受損嚴重的部位，以赫可貝的例子來說，就是頭部」。