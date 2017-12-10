天空黑鴉鴉！ 15萬蝙蝠大軍壓境澳洲昆士蘭

澳洲昆士蘭查特斯堡，本月6日傍晚開始出現大量蝙蝠群，官方估計天空中振翅飛舞的蝙蝠約有15萬隻。（圖擷取自影片）

2017-12-10 21:38

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲昆士蘭日前出現約15萬隻蝙蝠佈滿天空，昆士蘭當局使用鳴槍、煙火、直升機，試圖趕跑壓境的蝙蝠大軍，終於在昨（9）日將牠們嚇跑，當地居民都覺得鬆了一口氣。

綜合外媒報導，澳洲昆士蘭查特斯堡（Charters Towers），本月6日傍晚開始出現大量蝙蝠群，官方估計天空中振翅飛舞的蝙蝠約有15萬隻，大量的蝙蝠糞便從天而降，市長施密特（Liz Schmidt）立刻緊急關閉里斯拿公園（Lissner Park）、世紀公園（Centenary Park）以及露天的甘迺迪軍團紀念游泳池（Kennedy Regiment Memorial Pool），並祭出鳴槍、煙火、直升機等方式，想將蝙蝠嚇跑。

從影片中能夠清楚看見，黃昏的天空佈滿黑壓壓的蝙蝠，數量之多蔚為壯觀，蝙蝠於昨（9）日散去，當地居民亦上街抗議，亦發起問卷調查活動，呼籲當地民眾於12月20日前填寫問卷，將用於2018年1月遊說政府之用，希望澳洲當局能夠重視蝙蝠對民眾生活所帶來的困擾。

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