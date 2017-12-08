中國金融穩定性警示 國際貨幣基金指出三風險

國際貨幣基金組織（IMF）發表對於中國金融業的評估報告，指出有3項潛在風險。圖為中國北京金融大街。（資料照，記者王孟倫攝）

2017-12-08 09:37

〔即時新聞／綜合報導〕國際貨幣基金組織（IMF）發表對於中國金融業的評估報告，指出有3項潛在風險。對此中國央行回應，IMF的壓力測試未能全面反應測試結果。

IMF對中國金融業的評估報告，肯定中國金融業的快速發展，能促進經濟成長並降低貧困率。但報告也點出，中國的擴張性貨幣和財政政策，導致企業及地方政府的債務升高，與金融穩定的政策目標相互牴觸，地方政府「隱性擔保」不良企業，而非讓其倒閉，也不利於金融穩定性。

報告認為中國金融體系風險有三，首先是對於經濟成長的追求勝過一切，尤其是在地方政府層級，在經濟成長的追求下鼓勵信貸擴張。第二，金融體系快速發展伴隨著的複雜性以及不透明性，導致當局無法正確判斷資產品質。第三，隱性擔保所帶來投資、借貸上的過度冒險。

《華爾街日報》報導，中國央行回應：「中國金融體系表現出較強的風險抵禦能力，不良貸款率被低估的餘地不大」。並認為根據評估團測試，在極端情景假設下，占參與壓力測試銀行總資產65%以上的銀行，核心一級資本充足率仍能保持在7%以上。