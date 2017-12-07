憂北韓難民潮 中國於邊境縣設難民安置點

昨（6）中國吉林省機關報《吉林日報》刊文介紹核武常識和因應知識，今又傳出中國通訊集團吉林有限公司流出一報告，提及在中國、北韓邊境的北韓難民安置點。圖為火星14號彈道飛彈。（朝鮮中央通訊社）

2017-12-07 14:39

〔即時新聞／綜合報導〕中國吉林省機關報《吉林日報》昨（6）刊文介紹核武常識和因應知識，今又傳出中國通訊集團吉林有限公司流出一報告，提及在中國、北韓邊境的北韓難民安置點。

據《香港01》報導，一份中國通訊集團吉林有限公司的「白山分公司」內部文件，透露中國已在中、北韓邊境設置難民安置點，預備可能發生的北韓難民潮。

文件內文寫道：「由於朝鮮（北韓）邊境局勢緊張，擬在長白設置五處難民點。應長白縣委、縣政府要求，由長白分公司負責安置點信號保障工作...」，文中另顯示，該公司已於上週六（2）到現場測試訊號強度。

且據地圖，吉林省長白縣臨近北韓，接壤北韓的兩江道惠山市、三池淵郡、普天郡、三水郡等地，兩地邊境線長達260公里。一旦北韓有戰事發生，長白縣可能面臨大批北韓難民。除了設置難民安置點，中國也曾於11月底在中國、北韓交界處增兵與進行作戰演習。

一份中國通訊集團吉林有限公司的「白山分公司」內部文件，透露中國已在中、北韓邊境設置難民安置點，預備可能發生的北韓難民潮。（圖片截取自香港01）