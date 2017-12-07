為何遲遲不攻打北韓？美國情報官員分析...

美國官員認為，金正恩是理性的人。（法新社）

2017-12-07 08:50

〔即時新聞／綜合報導〕北韓頻頻進行飛彈試射，不過，美國至今仍沒有向北韓出兵，《華爾街日報》引述美國情報單位分析，他們認為北韓領導人仍是個理性行為者（rational actor），白宮就是以此結論制訂對北韓的政策。

有美國官員表示，上述評估結果出自美國幾個重要的國安部門，這影響了這些部門的對北韓政策的思路，具體來說美國相關部門官員認為，金正恩明白任何對美國本土或美國盟友的攻擊，都會威脅北韓的國家安全和他本人的政權穩固，因此金正恩沒有輕舉妄動，美國也不會輕易出兵。

另有官員深信，一定有可能透過外交渠道改變金正恩的行為，從而降低戰爭風險。美國情報界人士曾表示，金正恩是理性的，但從目前情況來看，他們認為金正恩並不了解自己在國內和國際的處境有多艱難。

分析指出，美方認為金正恩做事井井有條，因為他渴望獲得世界的認可，確保金家王朝屹立不倒，並發展北韓的經濟，才會有頻頻射彈等行為。不過美國軍方和情報官員指出，此結論不代表金正恩不殘忍或不會挑釁，因為他還不夠成熟、行事衝動。

白宮國家安全顧問麥馬斯特（H.R. McMaster）日前也提到，美國當前的戰略依賴經濟和外交措施，包括求助於中國，之所以這樣是因為美國認為金正恩是理性的。