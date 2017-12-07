打破潛規則 川普正式承認耶路撒冷是以色列首都

美國總統川普在白宮宣布，正式承認耶路撒冷為以色列首都。（美聯社）

2017-12-07 02:25

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國總統川普如上週以來傳言，於美東時間6日下午1時（台灣時間7日凌晨2時）正式承認耶路撒冷為以色列首都，還自稱此決定「姍姍來遲」，落實美國國會1995年通過的《耶路撒冷大使館法》已勢在必行，目前位在以國金融及科技創新中心特拉維夫的大使館搬遷大業則預計4年內完成，和平進程遲滯不前的中東地區山雨欲來。

美國外交人員 延後前往爭議地區

川普做出這項舉世關注的歷史性宣布前，先召開了內閣會議，直言「我覺得此事姍姍來遲。許多總統一直說他們想做某件事，然後他們沒做。」美國國務院也對美國外交人員發出預警，明示若非必要，原訂前往以國、耶路撒冷以及主權具爭議約旦河西岸地區的行程一律延後2週，直至20日。

川普今天一如預期準時召開記者會。他強調，美國依舊有意促進以巴和談，他個人將動用權力全力牽成，明知將有異議，但他堅信這項歷史性宣布將開啟爭端解決的新模式，畢竟不斷延後承認耶城是以國首都一事，多年來始終無助達成長期和平。所以，「是正式承認耶路撒冷為以色列首都的時候了」，這項決定對和平進展而言姍姍來遲，但以國有權決定自己的首都，耶路撒冷雖為三大宗教聖城，但也確實是以國政府、國會、最高法院所在地。

美駐以使館 開始規劃遷往耶城

川普同時正式指示國務院規劃美國大使館遷館作業。對於以巴爭議，自稱美國毫無既定立場，雙方談好就行，包括美國長年主張的以色列與巴勒斯坦並存「兩國方案」，期許冷靜中道戰勝仇恨，美國副總統彭斯下週將親自出馬參與斡旋。

以色列總理納坦雅胡馬上呼籲各國跟進遷移使館。法國總統馬克宏則為川普的單方面決定感到遺憾，堅持耶路撒冷地位該由以巴協商決定，但他呼籲各方自制、避免衝突。聯合國秘書長古特瑞斯更強調，「沒有『兩國方案』以外的選擇，沒有Ｂ計畫」，同樣矢言動用權力傾盡全力，把以、巴領導人推向談判桌實質對話。土耳其外交部則直斥美國此舉「不負責任」。

以色列1948年宣布獨立後，把耶路撒冷當法定首都，但聯合國不承認；就連當年火速建交的美國，也僅「事實承認」，但反常未把大使館設於駐在國首都，反而拉到特拉維夫。實因耶路撒冷乃猶太教、基督教和伊斯蘭教一致爭奪的聖地，地位敏感；尤其是以阿拉伯人為大宗的東耶路撒冷，雖1967年第三次中東戰爭被被以色列占領，但1988年宣佈建國的巴勒斯坦也聲稱它是自家國都。

因此，耶路撒冷地位一直是以巴和平關鍵議題，美國歷任總統一向堅持得透過和平協商定案，22年來利用《耶路撒冷大使館法》但書，以國家安全利益考量為由，每半年就動用一次法律條款臨時中止令延遲遷館。

巴勒斯坦、阿拉伯世界 怒火引燃

1月上任的川普選前曾揚言打破慣例，但6月一度蕭規曹隨，當時還稱希望以巴協商「機會極大化」，雖然整件事10個月來在他的猶太裔女婿兼總統資深顧問庫希納主導下，幾乎可說毫無進展。如今承認耶城乃以國首都，據傳是他週邊親信不斷勸他履行政見，以鞏固投票給他的福音派基督徒、親以人士、右翼族群等支持者，況且他的掌上明珠伊凡卡和夫婿庫希納都是正統派猶太教徒；如今又有平衡國內政治需求和地緣政治壓力，才痛下決定，但此舉也正式引爆巴人與阿拉伯世界怒火。

美國總統川普宣布正式承認耶路撒冷為以色列首都，引發巴勒斯坦人嚴重不滿，在街頭焚燒川普頭像及美國國旗表達抗議。（歐新社）