青少年睡眠不足 易吸毒、罹患抑鬱症

美國學者根據研究指出，睡眠不足的青少年，有較高機率罹患抑鬱症，或是出現吸毒、參與危險行為。（路透）

2017-12-06 20:19

〔即時新聞／綜合報導〕現代許多青少年都習慣熬夜，美國學者根據研究指出，睡眠不足的青少年，有較高機率罹患抑鬱症，或是出現吸毒、參與危險行為，對日常生活中出現的獎勵、激勵亦沒什麼反應。

根據《每日郵報》報導，美國賓州匹茲堡大學（University of Pittsburgh）研究人員，在睡眠實驗室對35名年齡介在11歲至15歲的受試者進行2晚的測試，一半的受試者睡眠10小時，另一半則只睡4小時，2晚過後請他們填寫情緒量表，並給予10美元或1美元的獎勵，再對他們的大腦進行掃描；測試結束一週後，這35人回到實驗室交換睡眠時數，並進行相同的測試。

研究人員發現，睡眠不足影響到青少年腦部的殼核（putamen），睡眠10小時的青少年們比起只睡4小時的那些，大腦對於獎勵的反應更為清晰，且只睡4小時的青少年，在情緒量表中出現較多的抑鬱症症狀，而長期睡眠不足，會增加青少年參與危險行為、吸毒的風險。

美國國家睡眠基金會（NSF）指出，若民眾出現難以入睡的情況，建議建立固定的睡眠週期、睡前做些放鬆的動作、每天運動、睡前關掉所有的電子產品，就比較能夠提升睡眠品質。