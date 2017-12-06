染流感易致肝惡化 肝病患者別忘打疫苗

2017-12-06

記者林惠琴／台北報導

國內上週類流感門急診就診達5萬3815人次，較前一週略增，雖然疫情尚處低點，但仍新增8例流感併發重症病例，其中6例未接種流感疫苗。疾管署提醒，肝病病人感染流感，容易使病況惡化，或是出現併發症，因此每年應按時接種流感疫苗，以降低流感威脅。

流感併發重症高危險群

疾管署副署長羅一鈞表示，流感併發重症的患者中，除了合併糖尿病、心血管疾病是高風險族群外，肝病病人也是。根據疾管署統計，國內上個流感季流感併發重症共923例，其中，有55例具有肝臟疾病，約佔6%，7例不幸死亡。

好心肝基金會醫療事業發展執行長李懋華指出，國內肝病人口約在250萬至300萬人之間，感染流感可能加重肝臟發炎，引發肝病惡化，尤其肝纖維化或肝硬化患者，免疫力較一般人差，因此感染流感後，更容易發生肺炎等細菌感染，甚至是死亡。不過，肝炎帶原或慢性肝病患者只要接種流感疫苗後，就可產生足夠的保護力，且不會對肝功能造成負面影響，是有效又安全的預防措施。

羅一鈞強調，今年採購600萬劑公費流感疫苗，現已使用逾558萬劑，所剩不多，而慢性肝病患者包含B型肝炎、C型肝炎、酒精性肝炎、肝硬化及脂肪肝等，不分年齡均符合公費流感疫苗接種資格，尚未接種者應儘快接種，以提高防護力。