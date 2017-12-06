突然頭暈聽不到 要當心

2017-12-06

文／張智銘

一位30歲的年輕女性，帶著轉診單來到門診說：「張醫師，我早上接手機的時候，突然發現一隻耳朵聽不到。我趕緊去診所，醫師說我可能得了耳中風，建議我來醫院檢查！」

她看起來十分焦慮，並表示：「我中風了，是不是很嚴重？」我告訴她：「先別擔心，耳中風只是俗稱，不是真的中風了。」

內耳血管堵塞 造成耳中風

我安排她接受聽力檢查，並補充說明：「診所醫師是擔心您的內耳血管堵塞，造成聽力受損。」果然，聽力檢查顯示，她的患側耳完全喪失低、中、高音頻聽力，符合突發性耳聾的定義，也就是診所醫師說的「耳中風」。

◎什麼是突發性耳聾呢？

若病人不明原因在3天內，有連續3音頻的聽力損失，達30分貝以上，依據這個333準則，臨床上我們便稱為突發性耳聾。

◎發生原因：

血液循環阻塞、病毒感染、耳蝸內膜破裂、自體免疫疾病都是可能原因。

由於內耳循環由血管末梢供應，堵塞引起聽損，類似阻塞造成腦中風一樣，因此，突發性耳聾俗稱耳中風。

耳朵不僅掌管聽覺，也負責身體的平衡。當耳朵故障了，除了耳鳴、耳悶、聽不到之外，也可能有頭暈、噁心、嘔吐等症狀。

突然產生的耳症狀，務必要當心，由於病因可輕可重，及早就醫才能避免不可逆的耳傷害。

口服高劑量類固醇是目前公認最有效的方式，但即使如此，還是有約3成的患者無法恢復聽力。注射血漿擴張劑、耳膜內注射類固醇、高壓氧治療、口服抗氧化劑治療，都是其他可能有效的輔助作法。研究指出，愈早開始治療的患者，聽力回復的機會也愈高。

及早就醫 才能拯救聽力

◎保健方面：

穩定控制血壓、血糖、血脂，是基本的血管保養之道；老年人要注意保暖，以免寒冷天氣造成循環障礙。正常作息、睡眠充足、營養均衡、適度運動，有助形成良好免疫力，對抗病毒感染。

若真的得到突發性耳聾，儘早診斷並投予藥物，則是拯救聽力的不二法門！

（作者為亞東醫院耳鼻喉科專任主治醫師）