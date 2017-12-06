攝護腺肥大怕開刀？ 紅光雷射手術告別宿疾

2017-12-06 18:01

〔記者蘇金鳳／台中報導〕61歲家住澎湖從事營造業的洪姓男子有攝護腺肥大，一天排尿18次的症狀，因怕手術，4年來忍受頻尿、滴滴答答的殘尿、甚至尿失禁等症狀，直到得知可採「紅光雷射手術」，不但快速且止血能力強，便前往就醫，開完刀後，他表示，終於可以安心一覺到天亮。

洪姓男子4年多前開始出現頻尿，有時去上公廁，隔壁都換了好幾個人，他仍在努力排尿，老是覺得整個膀胱鼓鼓的，甚至偶爾會尿失禁。

因怕手術，洪男寧願忍著頻尿痛苦繼續找尋方法，日前他從澎湖搭飛機來到烏日林新醫院求診，泌尿科碎石中心主任林德祺進行X光片、超音波、驗尿驗血的檢查後，發現膀胱餘尿超過300毫升，攝護腺肥大的直徑多達8公分塞在尿道，彷彿塞了一顆小柳丁在膀胱出口，小便當然無法順利排出，必須要進行手術才能解決。

林德祺表示，攝護腺肥大的手術有傳統電刀、雙極電刀，又有紅光、綠光、極光、鈥與銩的雷射手術，由於洪男怕手術，便與洪男溝通，可採用「紅光雷射手術」，不但快速且止血能力強，經過考慮，洪男同意自費用「紅光雷射手術」。

林德祺表示，紅光雷射手術的優點在於具有強大的止血能力，利用刨除（enucleation）式開法，沿著攝護腺組織跟外膜中間的平面，邊切邊推，把一整個攝護腺分成1～3塊後再推進膀胱，比起傳統手術的時間，大幅減少許多，而且手術後很快就能明顯改善症狀，是最新一代的手術方式。

開完刀後，洪男開心到醫院表示感謝，終於揮別多年宿疾，可以安心一覺到天亮，成功擺脫夜尿連連的夢靨，可以放心地安排出國旅行。

林德祺表示，民眾如果出現排尿問題，建議至泌尿科門診進行相關檢查與診斷，拖延下去可能會合併出現血尿、膀胱結石、腎水腫、疝氣，甚至是尿毒症、急性腎衰竭等問題，盡早就醫治療才能解決問題。