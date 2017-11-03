攝護腺肥大尿滯留 插尿管易感染

2017-11-03

記者周彥妤／台北報導

67歲的劉先生有多年攝護腺肥大病史，因尿滯留而插導尿管，沒想到手術前一天，陰囊紅腫抽痛，發燒39℃，醫師診斷後發現是留置的導尿管併發副睪炎，緊急施打抗生素治療，燒退後才施行攝護腺汽化手術，隔天拔除尿管，才大幅改善排尿狀況。

台北書田診所泌尿科主任醫師洪峻澤指出，攝護腺肥大好發於50歲以上男性，症狀會隨年紀增加而加劇，當攝護腺肥大引起尿滯留時，表示肥大嚴重，1年內再度尿滯留的機會達5成。

宜及早治療 避免引起併發症

洪峻澤也說，為減緩排尿困難而留置導尿管，但只要尿管在，難逃尿道、膀胱感染，嚴重甚至引起副睪炎、攝護腺炎或腎盂炎，可能會發冷發熱、極端疲倦，更有菌血症、敗血症風險，必須住院注射抗生素治療。但手術必須在沒有發燒狀況下才能進行。

洪峻澤說，攝護腺肥大症狀輕微者，初期可用藥物治療；若症狀嚴重，時常出血或感染，甚至引起尿滯留，則須考慮手術治療。

手術方式可分為傳統電刀及汽化手術，傳統電刀因施用蒸餾水，容易造成電解質不平衡，導致水中毒，繼而可能導致病人心衰竭，甚至意識不清；汽化手術用生理食鹽水，不會造成電解質不平衡，也能減少術後不適及住院天數，是比較理想選擇，但費用也較高。

洪峻澤提醒年長男性，要留心排尿是否特別少？慢？久？當攝護腺肥大發生尿滯留，表示病情嚴重，必須儘早治療，以免引起併發症而增加手術風險。