中國霧霾有多嚴重？三張圖讓你了解

今（4日）早上9點，中國多處地區皆為紅色，表示PM2.5平均濃度大於70 µg/m3。（圖截取自venus.nies.go.jp）

2017-12-04 19:16

〔即時新聞／綜合報導〕根據日本氣象廳今（4日）發布的PM2.5觀測圖，可以看到中國的東北地區、西南地區和北京等地超標嚴重，同樣情況也出現在越南首都的河內市。

日本氣象廳依法國維納斯衛星所收集的懸浮粒子（PM2.5）數據，做了三天（4日~6日）的空氣品質預測。由圖可見，今（4日）早上9點時，中國非常多地區都為紅色，表示PM2.5平均濃度大於70 µg/m3，橘色則表示PM2.5平均濃度為36 µg/m3到69 µg/m3之間。

至下午6點時，PM2.5的濃度漸漸減退，大多數地區恢復為黃色至綠色（平均濃度為6 µg/m3到35 µg/m3）的安全等級，但東北的黑龍江、吉林、遼寧省一帶，天津、北京等大都市，及西南地區的重慶、成都市等地濃度仍無退減，為霧霾重災區。

而到明早（5日）6點時，中國大部分地區又回復為驚人的滿江紅，可謂全國空氣質量大部分皆超標。

據《TVBS》報導，中國東北地區進入今年入冬以來最嚴重的霧霾新紀錄，不但時間長、濃度高，黑龍江境內更有4個城市的PM2.5值比世界衛生組織（WHO）標準值高出30多倍，民眾出門都得把整張臉蒙起來；環保部門調查後發現，黑龍江省在短短半個月內就有高達2萬7千多個秸稈燃燒點，且有近百家工廠燃煤排碳，東北的重度污染也飄向南方。