脫北士兵體內好多寄生蟲 北韓居民恐飲用「糞便水」

2017-12-04 19:54

〔即時新聞／綜合報導〕北韓一名士兵日前狂奔穿過38度線投奔南韓身中多槍，醫師在救治時，發現他體內有大量「教科書上才有的寄生蟲」。根據《DailyNK》報導，北韓除了上、下水道設施老舊，沒有正常供應自來水外，更嚴重的是上、下水道離公廁非常近，有些水脈甚至與公廁相連，居民只能喝受「糞便污染的水」。

《DailyNK》的報導中提到，脫北的北韓士兵身上發現韓國很難看到的很多寄生蟲，因此了解到北韓惡劣的衛生環境。據說，北韓患寄生蟲病的原因，主要來自農田用的肥料是人糞，導致的蔬菜上有很多蛔蟲卵，如果生吃這些蔬菜就會將卵一起吃下肚，特別是到農村參加動員的十多歲學生，如果口渴的時候喝溪水，或亂吃農作物，就會染上寄生蟲。

報導中也提及，1980年代的時候地區醫院會以人民班為單位實施了驅蟲工作，但現在已經沒有這種工作，金正日和金正恩時期免費醫療也成了有名無實的東西。

記者薛松娥表示，除了肥料用人糞外，北韓的上、下水道設施也相當老舊。除了市中心以外，並沒有正常供應自來水，因當地淨水設施非常老舊，自來水也沒有經過淨化。

薛松娥曾經住過北韓平安南道的大樓，他指出，居民曾向人民班長表示，他們喝的是糞便水，能不能向洞事務所反映，把公廁移到別的地方？但洞事務卻回答：「因為是從地下15公尺的地方抽水使用，所以就算跟廁所連在一起，水質也都經過淨化。」

問題是水源淨化設施極為老舊，根本無法有效淨水，加上供水的水脈又與公廁相連，讓北韓居民的飲用水，常常受到糞便污染。

薛松娥更進一步表示，洗手在南韓是一種文化，在北韓卻是奢侈，北韓小學有衛生教育，但沒有洗手設施。

種種條件也突顯出北韓在發展軍事與國際形象的背後，犧牲的依舊是居民最基本的生活品質。