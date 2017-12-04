扯！醫生誤判死亡6小時 早產兒屍體在葬禮前「蠕動」

2017-12-04 20:18

〔即時新聞／綜合報導〕印度第二大城市德里（ Delhi ）麥克斯醫院（Max Super Speciality Hospital）兩名醫生遭到開除，原因把一名早產兒誤判為死亡。

綜合外媒報導，印度有名母親懷胎22週後，上星期四（11月30號）到收費昂貴的私人醫院生下早產的雙胞胎，沒想到其中一個女嬰為死胎，另一男嬰雖成功生下，卻被醫生宣告「狀況危急」，2小時後也宣告死亡。

傷心的家屬帶著兩具小嬰兒屍體回家，著手準備雙胞胎的後事，就在開車前往葬禮的途中，奇怪的事情發生了！雙胞胎的爺爺表示：「醫院把屍體給我們時，將他們各自包得跟快遞包裹似的；沒想到在被宣判死亡的6小時後，我們突然發現其中一包在蠕動！」

家人打開塑膠包裝後，發現男嬰居然還在呼吸，趕緊把他帶到附近的另一間醫院急救；那家醫院告知他們男嬰還有一口氣，現在正在保溫箱中嚴密觀察，能不能活下去仍是未知數。

麥克斯醫院發表聲明表示，他們把男嬰交還給家屬時「確實已沒有任何生命跡象」，對男嬰神奇的「復活」也百思不得其解；現兩名負責接生與治療的醫生已被開除，醫院並成立調查小組深入了解情況，政府衛生部門也已介入調查，德里的衛生部長表示，倘若醫院確實有醫療疏失，醫生的執照有可能遭吊銷。