中國制裁力道日漸增強 北韓壓力大增

2017-12-03 20:27

〔即時新聞／綜合報導〕北韓多次違反禁令進行核試爆，中國近期對制裁北韓的態度逐漸轉為積極，兩國經濟交流趨緩，北韓也逐漸感受到來自國際與中國制裁的壓力。

根據《日本經濟新聞》報導，從位於兩國邊境的丹東市，可以明顯的感受到中國對於北韓的施壓。丹東市內的北韓餐廳不但全數遭到關閉，北韓勞工也陸續被要求返國，中國甚至在11月要求丹東的旅行社暫停3天2夜以上的北韓行程。

中國境內的北韓餐廳，以北韓的女服務生為最大賣點，為北韓賺進大筆外匯。但丹東境內的北韓餐廳目前卻幾乎全數遭到關閉，就連丹東境內最大的北韓餐廳「丹東高麗館」也宣告停業。當地人表示，餐廳裡的部份女服務生已回到北韓，餐廳張貼告示寫的「因維修暫停營業」其實只是表面理由。

受到制裁的並非只有北韓餐廳，許多由北韓官方派遣到中國的勞工，近期陸續被要求返國。東北一名居住在工廠附近的中國民眾指稱，他從10月開始就看不到集體行動的北韓人了，中國政府似乎停止發放簽證，北韓的勞工的雇用協議似乎也遭到解除。中國公安的相關人士透露，「中國中央發出命令，要求境內的北韓勞工盡快回國。」

此外，北韓的觀光業也受到影響。中國在11月要求丹東的旅行社暫停3天2夜以上的北韓行程，即便是一日遊也有所限制。當地旅行業者表示，冬季的遊客本來就很少，但如果這番景象持續到明年春季以後，那會相當淒慘。

北韓對外貿易有90%來自中國，如今除了受到聯合國的制裁外，原本為盟友的中國也在制裁的態度上日趨積極，無疑讓北韓的慘澹經濟雪上加霜。