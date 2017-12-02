跟中國不一樣 法國嚴禁冬季趕走房客

法國訂定「冬季禁止驅離」措施，以免被驅逐的房客無處可去而受凍。（資料照）

2017-12-02 23:55

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京近期清退「低端人口」的做法受到國際關注，有許多人認為選擇在寒冷的天氣下驅離十分不人道。法國政府就有訂定「冬季禁止驅離」措施，以免被驅逐的房客無處可去而受凍。

據《中央社》報導，在法國，當房客欠繳房租、未依規定替住房保險、打擾鄰居，或當房東打算收回或出售房產，可要求房客解約及搬走，否則依程序申請驅離。

但這些程序若未能在「冬季禁止驅離期」（treve hivernale）之前完成，就必須等到隔年春天才能執行。

這項規定來自1954年2月，天主教教士皮耶（Abbe Pierre）於廣播節目中說的故事，有一名婦女在凌晨3時凍死於巴黎街頭，死時手上還抓著兩天前收到的驅離通知。皮耶藉此呼籲大眾關注這些在嚴冬中失去棲身之所的貧苦人群。

1956年起，法國因此訂定「冬季禁止驅離」措施，日期訂在11月1日到隔年3月31日，這段時間，暫停執行任何驅離措施，即使房客沒有繳費，水公司、電力公司及天然氣公司也不可在這段時間中止服務。

除此之外，今年起，貧民窟居民或占用空地的露營車流浪族群也納入保護範圍。