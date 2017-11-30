馬雲稱賺20億很難受 中網友：我願意分擔你的痛苦！

阿里巴巴集團董事局主席馬雲出席第四屆世界浙商大會，並於會中談及自己的經營心得，表示「一個月掙1、2百萬很高興，但掙20億就很難受」。（歐新社）

2017-11-30 15:59

〔即時新聞／綜合報導〕阿里巴巴集團董事局主席馬雲出席第四屆世界浙商大會，並於會中談及自己的經營心得，表示「一個月掙1、2百萬很高興，但掙1、20億就很難受」。

據《聯合新聞網》報導，阿里巴巴集團董事局主席馬雲，昨（29）出席第四屆世界浙商大會與參與座談。馬雲於座談會中分享自己的經營心得，表示「每個人事業做得多大，擔當就有多大，但我們沒有經過這個訓練」，並說自己「如履薄冰、每天緊張」。

馬雲另提及，錢與產品都不能帶來快樂，而是「生活方式的變化讓人快樂」；但另一方面，生意做越大，負擔也越多，便無法享受普通的快樂感。馬雲接著說，如果要追求普通的快樂感，「一個月掙1、2百萬我很高興」，但是「一個月掙1、20億就很難受，因為這個錢不是你的，你沒辦法花，拿到以後，又要投入其他事」。

中國網友對於馬雲的言論，表示：「我願意分擔你的痛苦！」、「銀行賬號密碼給我，我幫你分擔一下這種難受的心情」、「我不怕難受，我也想感受一下一個月掙一二十億是什麼感覺」、「又開始扯淡了，你難受你可以全部捐給貧困山區啊」；也有網友認同馬雲，說「對貧窮或無所事事的人，馬雲是在胡扯。但對成功的人來說，他說的是心裡話」、「一個月掙200萬可能中間拿個100萬自己花，一個月掙個20億可能這20億都得拿去維持運營，不然下個月就是虧20億了」。