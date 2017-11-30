中國最美圖書館遭踢爆擺「假書」 台網友諷：符合國情

被譽為「中國最美圖書館」的天津濱海圖書館，近日被發現原本設計用來放書的流線型書架上沒有書，只是「假書」。（圖取自網路）

2017-11-30 12:44

〔記者鍾麗華／綜合報導〕今年10月於天津落成的「天津濱海圖書館」，由於極具未來感的流線型設計加上室內寬敞的純白色空間，被譽為「中國最美圖書館」，不過，法新社駐北京的記者Rebecca Davis前往參觀時，卻意外發現，雖然當地政府號稱館內可以容納120萬冊藏書，從照片乍看之下擺滿書籍，但這座光鮮亮麗、設計充滿未來感的圖書館書架上的書，絕大多數都是「假書」，是金屬版上用來裝飾的背景。

台灣網友諷，沒有書的圖書館「符合中國國情」；港澳網友也質疑，若真有藏書，這120萬本藏書會包含多少自由思想？。不過，中國網友反擊，假書裝飾是一開始就有的設計，上層的書架本來就不適合拿來放書，這樣的質疑根本就是刻意找碴。

「法新社」近日報導指出，在荷蘭建築公司MVRDV的原始設計中，場館中間開放空間內的一層層書架上是用來擺放書籍的，但天津濱海圖書館副館長劉秀峰稱「政府最終沒有批准這項用途」，所以現在這個空間只能用來讓人進行讀書、休息、交流活動，「現在開放空間內展示的少量書籍可能很快就要撤走。」

「天津濱海圖書館」由荷蘭建築事務所MVRDV與天津城市規劃設計學院合作打造，開幕時吸引中外媒體報導，當時報導指出，該圖書館共花了3年時間興建、佔地36萬2744平方尺，圖書館高約30公尺，地上有5層、地下有1層，空間可藏書的總量達120萬冊，每日可接待4000人。