美知名主播涉性騷被開除 川普震驚發文不忘酸媒體

2017-11-30 00:13

〔即時新聞／綜合報導〕美國國家廣播公司（NBC）知名晨間節目「今日秀」（Today）今天在節目中發出震撼消息，主持節目已20年的主持人麥特勞爾（Matt Lauer）因「在職場上有不當騷擾行為」被開除，消息傳出全美震驚，同節目女性主持人賈斯禮（Savannah Guthrie）也表示非常沮喪，感覺心碎，就連美國總統川普也在推特發文表示驚訝。

麥特勞爾自1997年起接下「今日秀」節目，是不少美國人熟悉的晨間新聞與談話性節目主持人，但同節目的主持人賈斯禮今天卻突然在節目一開始時宣布，勞爾因在職場有不當騷擾行為，遭到公司開除。賈斯禮指出，她現在非常沮喪，感覺心碎，因為勞爾不僅是她的搭擋、好友，也被許多觀眾喜愛，但他們會秉持記者職責繼續報導整起事件。由NBC發出的聲明則顯示，麥特勞爾涉嫌騷擾女同事應不是單一事件，選擇立即開除，除了表示公司對不容職場性騷的重視，也意味證據確鑿。

消息傳開後引發全美震驚，川普在推特上也以「哇」表示驚訝，同時不忘酸一下媒體，質問這些媒體高層，何時會因為製造假新聞被炒？

據美國政法新聞網站「Politico」指出，59歲的麥特勞爾年薪高達2500萬美元。在過去20年間走訪全球，訪問包括英國威廉王子與哈利王子等多國政要，也是近20年來紐約梅西感恩節大遊行與奧運的主持人，是美國家喻戶曉的新聞主播。

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Wow, Matt Lauer was just fired from NBC for “inappropriate sexual behavior in the workplace.” But when will the top executives at NBC & Comcast be fired for putting out so much Fake News. Check out Andy Lack’s past! — Donald J. Trump （@realDonaldTrump） November 29, 2017