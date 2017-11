美知名主播涉性騷被開除 川普震驚發文不忘酸媒體

2017-11-30 00:13

〔即時新聞/綜合報導〕美國國家廣播公司(NBC)知名晨間節目「今日秀」(Today)今天在節目中發出震撼消息,主持節目已20年的主持人麥特勞爾(Matt Lauer)因「在職場上有不當騷擾行為」被開除,消息傳出全美震驚,同節目女性主持人賈斯禮(Savannah Guthrie)也表示非常沮喪,感覺心碎,就連美國總統川普也在推特發文表示驚訝。

麥特勞爾自1997年起接下「今日秀」節目,是不少美國人熟悉的晨間新聞與談話性節目主持人,但同節目的主持人賈斯禮今天卻突然在節目一開始時宣布,勞爾因在職場有不當騷擾行為,遭到公司開除。賈斯禮指出,她現在非常沮喪,感覺心碎,因為勞爾不僅是她的搭擋、好友,也被許多觀眾喜愛,但他們會秉持記者職責繼續報導整起事件。由NBC發出的聲明則顯示,麥特勞爾涉嫌騷擾女同事應不是單一事件,選擇立即開除,除了表示公司對不容職場性騷的重視,也意味證據確鑿。

消息傳開後引發全美震驚,川普在推特上也以「哇」表示驚訝,同時不忘酸一下媒體,質問這些媒體高層,何時會因為製造假新聞被炒?

據美國政法新聞網站「Politico」指出,59歲的麥特勞爾年薪高達2500萬美元。在過去20年間走訪全球,訪問包括英國威廉王子與哈利王子等多國政要,也是近20年來紐約梅西感恩節大遊行與奧運的主持人,是美國家喻戶曉的新聞主播。

Wow, Matt Lauer was just fired from NBC for “inappropriate sexual behavior in the workplace.” But when will the top executives at NBC & Comcast be fired for putting out so much Fake News. Check out Andy Lack’s past!

So now that Matt Lauer is gone when will the Fake News practitioners at NBC be terminating the contract of Phil Griffin? And will they terminate low ratings Joe Scarborough based on the “unsolved mystery” that took place in Florida years ago? Investigate!