聲請緩刑失利 法院判96歲納粹帳房入獄

前納粹黨衛隊（SS）獄吏葛朗寧高齡96歲，今天被德國法院裁定身體健康可入獄服刑。（美聯社）

2017-11-29 23:42

〔中央社〕德國法院今天裁決，高齡96歲、人稱「奧斯威辛帳房」的前納粹黨衛隊（SS）獄吏葛朗寧，經鑑定身體健康可入獄服刑。

法新社報導，葛朗寧（Oskar Groening）被控是在納粹奧斯威辛（Auschwitz）集中營殺害30萬人的幫凶，2015年7月被判處4年徒刑，但他聲請緩刑。

德國北部尺力市（Celle）高等地區法院表示：「根據專家意見，高等地區法院裁決，罪犯儘管年事已高，但身體健康可入獄服刑。」

高等地區法院表示，監禁葛朗寧並未侵犯他的基本人權。法院又說，將會採取「適當的預防措施」，以滿足他因高齡而出現的特別需求。

儘管已被定罪，葛朗寧一直住在自家中，在他年事已高的情況下，先前一直不清楚他是否真的會坐牢。

德國檢方主張監禁葛朗寧，表示一名法院醫師認為，在監禁期間給予適當照料和醫療的情況下，他可入獄服刑。

葛朗寧當年在奧斯威辛集中營擔任帳房，負責整理並且計算火車載來猶太人身上的紙鈔，並且把這些錢寄給柏林的上司。在集中營裡，這些猶太人不是被處決就是充當奴工。