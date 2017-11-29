憂偷植木馬竊機密 印度要求前線士兵刪中國APP

擔憂中國APP與電子產品有植入木馬等間諜程式的可能性，印度安全部門下令前線士兵刪除包括微信（WeChat）等中國APP。（彭博）

2017-11-29 10:55

〔即時新聞／綜合報導〕由於擔憂中國APP與電子產品有植入木馬等間諜程式的可能性或者把用戶資料回傳給中國，印度安全部門下令，要求駐守在中印邊界的士兵刪除包括微信（WeChat）、微博、UC瀏覽器等中國APP。

印度發行量最大的英文報紙《印度時報》（The Times of India）今（29日）報導稱，印度安全部門要求駐守在中印邊界的士兵，刪除包括微信（WeChat）、微博、UC瀏覽器等中國APP，或者乾脆直接格式化手機回到預設設定，以防範「來自邊界另一側的網路間諜企圖」。

印度官員表示，有外國情報機構，尤其是中國和巴基斯坦，恐利用這些APP入侵智慧型手機來竊取資料；報導指出，在長達4057公里的中印邊界上，印度部署了大批陸軍及邊境警察隊，為了防止木馬等間諜程式入侵手機或電腦來竊取個人資訊與軍事機密安全，印度時常下達中國APP禁令。

除了中國APP外，印度空軍也要求所有飛官及其家屬不要使用諸如小米手機等中國廠商手機及電腦，因為小米手機曾被爆擅自將用戶資料上傳數據至北京。