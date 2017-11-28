最新整形範本？ 南韓人認為最美的五官是...

圖為取金泰希、全智賢、宋慧喬、韓佳人、文彩元、李英愛等15名韓國女演員臉部各部位而合成的虛擬美女照片。（圖取自《韓聯社》）

2017-11-28 18:57

〔即時新聞／綜合報導〕最新整形範本？南韓數個單位一項聯合調查顯示，南韓人認為最美的五官是南韓女星金泰希的眼睛、韓佳人的鼻子，以及新婚人妻「喬妹」宋慧喬的嘴唇。

《韓聯社》報導，南韓生物醫藥企業Hugel、信韓大學護士學系等單位，針對最美五官，訪問了290人（包括72名醫生、218名民眾），今（28）日公布的結果顯示，南韓人認為最美麗的臉型，前陣子升格當媽的金泰希高居榜首，獲得40.7%票數，其次是全智賢21.4%、宋慧喬21%，以及文彩元20.3%。

「最美眼睛」也是金泰希居冠，獲得35.9%票數，文彩元和宋慧喬以24.5%和24.1%，排行2、3名。「最美鼻子」是韓佳人，受到42.8%受訪者青睞。「最美嘴唇」則由宋慧喬奪冠，拿下26.2%票數，其次是全智賢20.7%、金泰希19.3%。

另外，在「誰是你最嚮往的皮膚美女」問題中，有35.5%受訪者選擇金泰希，文彩元則以31%票數居次。

南韓人認為最美麗的臉型，前陣子升格當媽的金泰希高居榜首，獲得40.7%票數。（資料照，翻攝自Naver）

有42.8%受訪者認為，女星韓佳人擁有「最美鼻子」。（圖取自「futurekorea.co.kr」）