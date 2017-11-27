籲整治「隱患」要有溫度 連《央視》評論也遭下架

北京市在致命大火後，以「安全隱患」為由對外來民工公寓展開大整治，被質疑是找藉口清理「低端人口」。圖為18日晚間發生火災公寓附近，這場大火造成19人死亡。（法新社）

2017-11-27 19:31

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京市在致命大火後，以「安全隱患」為由對外來民工公寓展開大整治，被質疑是找藉口清理「低端人口」。官媒媒體《央視》26日對此發布一篇題為「整治要力度也要溫度、需重溫北京精神」的評論，被中國媒體轉載後，已遭到下架。

根據「經濟觀察網」報導，《央視》這篇以「整治要力度也要溫度、需重溫北京精神」的評論，呼籲北京當局「去沉屙是為了救人，是為了替人民負責。住在這些違建、群租房屋裡的人本來是事故以及未來可能發生事故的直接受害者，他們不應該在治病的過程中被二次傷害。」

評論指出，整治工作要有「力度」，但也要有這項行動有「溫度」，目前「北京的室外滴水成冰，讓租住者從隱患重重的室內火速搬走，固然能夠迅速降低風險，但進城務工人員到哪裡避寒、如何才能迅速找到下一個安全溫暖的臨時居所？」

《中央社》指出，這篇文章被中國媒體廣為轉載，但目前《央視》已下架這篇評論。

此外，這波整治行動引發一連串爭議後，似乎已逐漸趨緩。根據「經濟觀察網」指出，北京通州區台湖鎮亦園青年創業園周邊有5棟公寓被政府通知26日起全面停水停電，但到昨晚並未被斷水斷電。

武夷公寓的房東向前來問詢的租戶表示：「接到通知，不會停水停電了，大家安心在家住著，已經沒事了。該交房租的都交一交，還沒找到房的也不用著急了，至少保證你們住到年底。」

但5棟公寓之一的光谷公寓負責人說：「目前只准租戶向外搬，不允許我們接收新租戶，斷水斷電是不會的，但到底是不是停止清退了，我們還沒有接到明確的通知。」