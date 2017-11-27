金馬得獎導演爆出這句話 直播立刻在中國「被消失」

中國紀錄片導演馬莉在金馬得獎時，出言諷刺當局，直播遭中斷。（資料照，記者趙世勳攝）

2017-11-27 18:16

〔即時新聞／綜合報導〕北京大興區一棟公寓本月18日發生惡夜大火，根據當地官方統計共19人死亡，8人受傷。在此事件後當地政府便展開了以「安全隱憂清查」為口號，實則藉機「驅逐外來低端人口」的地毯式行動，許多民眾遭逐出家門，被迫露宿天寒地凍的街頭。第54屆金馬獎最佳紀錄片《囚》的導演馬莉領獎感言上，爆出自己也屬於「遭清理的低端人口」後，中國的金馬獎直播隨即被中斷。

據《自由亞洲電台》報導，在大興火災之後，北京當局進行了為期40天的「安全隱患大排查、大清理、大整治專項行動」，但手段十分粗暴，引起廣大討論。

據報導，大火當晚，北京當局連夜發布清查命令，啟動強制驅逐行動。當日有上萬人即遭強行驅走，被迫露宿-5度C的街頭。

拍攝紀錄片《囚》的女導演馬莉25日在發表得獎後感言上，爆出「像我或者像耿軍（中國導演）這樣的，可能都屬於待被清掃的低端人口吧，所以我覺得這個獎特別重。」現場爆出如雷掌聲，不料在中國的金馬獎直播立刻被中止。

諷刺的是同日北京安全生產委員會相關負責人接受中媒專訪時否認「清理低端人口」的說法，安委會稱，有關說法「是不負責任、毫無根據的」。

中國大批網友出言諷刺「這是北京的排華政策阿」、「清理租房的場面就像辛德勒的名單當中，黨衛隊清理猶太區一樣啊，就差上大狼狗了」。