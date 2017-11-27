357年首次！ 英皇家海軍進行白金漢宮換崗儀式

357年來頭一次！英國皇家海軍接手換崗儀式。（法新社）

2017-11-27 16:29

〔編譯郭禹彤／綜合報導〕英國白金漢宮的「紅衣衛兵」交接典禮一直以來都相當著名，不過由皇家海軍進行交接典禮可說是357年來頭一次。86名來自45艘皇家海軍艦艇的「水手」，花了長達一個月的時間排練，於昨（26）日在英國白金漢宮進行357年來首次的換崗儀式，引發大批的遊客及民眾圍觀這場盛大的慶典。

綜合媒體報導，這是查理二世在1660年恢復君主制以來，英國皇家海軍首次進行換崗儀式，也就是所謂的海軍盛典。這次的換崗儀式是在英國樸茨茅斯的海軍總部（Navy’s Portsmouth HQ）所訓練，集結了45艘皇家海軍艦艇中的86名海軍船員展開盛大的慶典儀式，在短短的一個月內，將複雜的步伐、樂器甚至是槍法達到最高標準，絲毫不輸給「紅衣衛兵」，讓圍觀的民眾看得是目瞪口呆，且嘖嘖稱奇！而海軍禮儀訓練官韋爾林（Eddie Wearing）表示，「這是一個巨大的榮耀，雖然艱難但是我非常期待。」

由於2017年是英國海軍年，因此規劃了許多與已往不同的慶典儀式，而本次換崗儀式就是其中之一。

英國皇家海軍換崗儀式引起眾多民眾圍觀。（法新社）