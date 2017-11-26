逼辛巴威獨裁者下台 執政黨付出代價不斐

辛巴威前總統穆加比與其妻子。（資料照，路透社）

2017-11-26 07:11

〔即時新聞／綜合報導〕辛巴威前總統穆加比（Robert Mugabe）上週與所屬的辛巴威執政黨「非洲民族聯盟－愛國陣線」（Zanu-PF）達成條件交換終於下台，如今傳出，執政黨所付出的代價不斐，將提供穆加比1000萬美元（約2億9987萬台幣），及全家豁免權。

《衛報》報導，辛巴威高層官員透露，為使獨裁者穆加比辭職，執政黨與前總統夫人格雷斯談判的金額仍不清楚，但總數絕不會少於1000萬美元。另外，執政黨承諾不會起訴穆加比，也不會對其家族的廣泛商業利益採取任何行動。

官員指出，穆加比可立即獲得500萬美元，並在未來幾個月獲得更多的報酬。而93歲的穆加比月薪15萬美元也將一直支付到他的死亡，屆時，52歲的格雷斯餘生可獲得一半金額。這對夫婦將留在被稱為藍屋頂的廣闊大廈中。國家將支付他們的醫療、維安及國外旅遊所有費用。

主要反對黨民主變革運動秘書長指出，不清楚執政黨與穆加比達成的協議內容，但如果有任何金錢或其他任何交易，這是違憲的，在憲法方面，穆加貝是一位退休的總統，對任職期間犯下的刑事或民事不法行為不具有豁免權。執政黨可以給予穆加比豁免權，但法律並不會授權。