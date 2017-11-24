搜尋隊瞞尋獲世越號死者遺骨 韓總理道歉、海洋漁業部長承責

2017-11-24 10:43

〔即時新聞／綜合報導〕南韓世越號家屬本週一才為未尋獲遺體的5位罹難者舉行告別式，今日南韓海洋漁業部被揭露，其底下的遺體搜尋小組成員隱瞞找到的罹難者遺骨，疑似希望停止搜尋工作。

據《韓聯社》報導，南韓海洋漁業部被揭露，其底下的遺體搜尋小組成員在上週五找到的罹難者遺骨，但小組負責人告訴小組成員，保密尋獲遺體的結果，以期儘早結束搜尋工作。搜尋小組是在未尋獲遺體的罹難者家屬同意停止搜查後，發現遺骨。負責搜尋遺體的官員擔心，若公佈尋獲遺骨的結果，可能引發家屬和公眾呼籲繼續進行搜尋工作。

隱瞞事件被揭發後，南韓海洋漁業部金榮春（音譯）表示：「如果有任何責任應該承擔，我應該責任」；南韓國務總理李洛淵（音譯）也向罹難者家屬道歉，表示：「隱瞞找到世越號受害者遺體一事，不只讓人民失望，更讓人民覺得被政府背叛。這是一種可恥行為，且沒有任何解釋藉口。我向世越號罹難者家屬和人民致歉」。李洛淵另要求迅速調查隱瞞事件的原因、嚴懲負責人，並說「這起隱瞞事件可見，政府官員中普遍存在著自大和不負責任。我們會加強公職人員的紀律，提高責任感」。

負責遺體搜尋的官員已經被停職調查。5位未尋獲遺體的罹難者家屬，則在本週一（20）位罹難者以其遺物代替遺體，舉行告別式。

2014年4月16日，世越號渡輪在南韓半島西南處的水域沉沒，造成304人死亡，其中大部份為參與學校旅行的學生。