沒性趣？早餐吃這四種食物 提升伴侶性慾

2017-11-23 23:02

〔即時新聞／綜合報導〕國際研究發現，人體若缺乏俗稱陽光維生素的維生素D，會造成男性睪酮素濃度降低、女性雌激素濃度下降，造成男女「性致缺缺」，英國營養學家羅布．霍布森（Rob Hobson）表示，可以透過「早餐吃正確的食物」來提高性慾。

據悉，人體可透過曬太陽自然合成維生素D，而根據《每日郵報》報導，英國營養學家霍布森指出，「維生素D其實很難從飲食中獲得，很少有食物含有維生素D」因此霍布森建議，早餐食用蘑菇、加工麥片、鯖魚和雞蛋，就可以提高人體內的維生素D濃度。

霍布森說，油性魚類通常擁有較多的維生素D，在雞蛋與蘑菇中也能發現少量維生素D，在加工食品中，如人造奶油、早餐麥片中，也能發現它的蹤影；奧地利研究人員在《臨床內分泌學》雜誌中發現維生素D能促進男性分泌睪酮素，《國際泌尿與腎臟病學》雜誌則記載，維生素D與女性性慾的喚起、陰部分泌潤滑液、性高潮和滿意度有正相關。

報導針對霍布森所說建議食用的食物進行營養分析，發現每份鯖魚內含360IU的維生素D，但鮭魚含量更高，高達685IU；一般雞蛋中的蛋黃則含有18到39IU的維生素D；根據《食品與化學毒理學》雜誌在2013年發表的一項研究，一些品種的蘑菇，每100公克含有高達2300IU的維生素D；一般的加工麥片中都有添加維生素D。

IU（International unit）是利用生物活性，來表示維生素、抗生素、激素多寡的國際藥學單位。